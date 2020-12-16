Предприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллиона

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,64 миллиона гривен.

Источник: "Наші гроші" по результатам тендера от 8 декабря

Детали: Согласно данным системы "Прозорро", ООО "Восток Автомир" поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander в комплектации, соответствующей Premium.

Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.

Отмечается, что закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями запорожского ООО "Восток автомир" являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгрупп". Директор фирмы – Денис Сидоров.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.