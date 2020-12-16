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Стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно

Середа, 16 грудня 2020, 11:36

Станом на середину грудня в Україні 2161 людині повторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Джерело: ЦГЗ

Деталі: Відзначається, що з початку пандемії в Україні 0,25% українців, які хворіли на коронавірус, повторно інфікувалися.

Зокрема, повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини. З них 12% — 250 людей — медичні працівники.

Деякі дослідження показують, що в більшості людей, які перенесли інфекцію, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу, але рівні цих антитіл можуть бути різними.

Так, у пацієнтів із тяжкою формою захворювання — рівні антитіл вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, — нижчі.

Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає, але в групі ризику повторного зараження коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

При цьому COVID-19 мутує, але повільно.

У ЦГЗ додали, що в Україні не проводилися дослідження, які б підтвердили, що віруси першого і "повторного" захворювання генетично відрізняються. Дослідження могло б показати є випадок зараження дійсно повторними або ж це тривала інфекція.

Повідомляється, що здебільшого в людей, інфікованих COVID-19, імунна реакція розвивається впродовж кількох перших тижнів після інфікування.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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