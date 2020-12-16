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Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно

Среда, 16 декабря 2020, 10:36
Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно

По состоянию на средину декабря в Украине 2161 человеку повторно подтвердили заболевание на коронавирус.

Источник: ЦОС

Детали: Отмечается, что с начала пандемии в Украине 0,25% украинцев, которые болели на коронавирус, повторно заразились.

В частности, повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружено в 2161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники.

Некоторые исследования показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса, но уровни этих антител могут быть разными.

Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания - уровни антител выше, а у тех, у кого была легкая форма или бессимптомное течение заболевания, - ниже.

Точных данных об уровне антител, необходимых для защиты, и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет, но в группе риска повторного заражения коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

При этом COVID-19 мутирует, но медленно.

В ЦОС добавили, что в Украине не проводились исследования, которые подтвердили, что вирусы первого и "повторного" заболевания генетически отличаются. Исследование могло бы показать, являются ли случаи заражения повторными или это длительная инфекция.

Сообщается, что в основном у людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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