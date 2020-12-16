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Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії ще на пів року

Середа, 16 грудня 2020, 10:35

Посли країн ЄС у середу ,16 грудня, схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. 

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців", - написав журналіст.

Надалі продовження санкцій має бути затверджене Радою ЄС. Рішення набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Посли дали "зелене світло" продовженню санкцій після того, як глави держав і урядів країн ЄС дали на це свою політичну згоду на саміті 10 грудня. 

Наприкінці листопада стало відомо, що лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок. 

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Теми: ЄСРосіясанкції
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