Евросоюз продолжит экономические санкции против России еще на полгода

Послы стран ЕС в среду, 16 декабря, одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев", - написал журналист.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea