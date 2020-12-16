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ЄС погодив третій пакет санкцій щодо Білорусі - ЗМІ

Середа, 16 грудня 2020, 11:28

Посли Євросоюзу у середу, 16 грудня, домовились про введення третього пакету санкцій у зв’язку з подіями в Білорусі. 

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС схвалили нові санкції щодо Білорусі", - написав журналіст. 

За його інформацією, санкційний пакет передбачає обмеження щодо 29 осіб і 7 суб’єктів. 

Рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС у четвер, тоді воно і набуде чинності. 

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі проти самопроголошеного президента Лукашенка

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка в середині листопада. 

Теми: ЄСБілорусьсанкції


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