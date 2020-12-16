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ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси - СМИ

Среда, 16 декабря 2020, 10:28

Послы Евросоюза в среду, 16 декабря, договорились о введении третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси", - написал журналист.

По его информации, санкционный пакет предусматривает ограничение для 29 человек и 7 субъектов.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в четверг, тогда оно и вступит в силу.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко в середине ноября.

Темы: ЕСБеларусьсанкции
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