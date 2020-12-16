Кулеба: про стратегію щодо Росії необхідно говорити, але суспільство до цього ще не готове

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна буде змушена прийти до розмови про стратегію співіснування з Росією, але не вважає цю дискусію реальною вже зараз.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на конференції "Дипломатія-2021", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Українське суспільство не готове до спокійної розмови про Росію. Але ми нікуди не втечемо від географії, це треба розуміти", - заявив Дмитро Кулеба. Міністр повідомив, що окремі "сміливі" експерти висловлюються з цього приводу вже зараз, але питання викликає забагато обґрунтованих емоцій, що ускладнює конструктивну дискусію.

Міністр додав, що ближчим часом сенс радше лише закриті дискусії з цього приводу, зокрема через те, що політики обмежені у заявах про це через ризик рейтингових втрат.

"В суспільстві забагато емоцій, щоби говорити про Росію – тому будь-хто, хто говоритиме про це, буде замаркований як зрадник чи як фанатик – але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання України", - вважає Кулеба.

Зважаючи на це, ближчим часом зусилля МЗС на російському напрямі будуть сфокусовані не на такі дискусії, а на розбудові проєкту "Кримської платформи", яка має зберегти у міжнародному порядку денному питання звільнення Криму з-під російської окупації.

"Та динаміка підтримки платформи показує що є достатня кількість держав, які хочуть туди піти", і це дає підстави розраховувати на успіх цього проєкту, наголошує Кулеба.

Зауважимо, що за результатами опитування, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", найбільшу підтримку суспільства має механізм створення окремого міжнародного майданчика щодо Криму, на кшталт "Нормандського формату". Найбільше опитаних (32%) вважають, що для повернення Криму знадобиться понад 10 років, 26% - розраховують, що це станеться менше ніж за 10 років, і лише 8% не вірять у повернення Криму (майже третина – не визначилися)

Захід "Дипломатія-2021 - очікування українського суспільства" проводить центр "Нова Європа", "Європейська правда" є його медіапартнером. Детальніший матеріал про очікування українців від роботи МЗС читайте у матеріалі на сайті ЄвроПравди за декілька годин.