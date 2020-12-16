Кулеба: о стратегии в отношении России нужно говорить, но общество к этому еще не готово

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией, но не считает эту дискуссию реальной уже сейчас.

Об этом он заявил на конференции "Дипломатия-2021", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не убежим от географии, это надо понимать", - заявил Дмитрий Кулеба. Министр сообщил, что отдельные "смелые" эксперты высказываются по этому поводу уже сейчас, но вопрос вызывает много обоснованных эмоций, что затрудняет конструктивную дискуссию.

Министр добавил, что в ближайшее время смысл имеют скорее всего закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.

"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России, - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - считает Кулеба.

Несмотря на это, в ближайшее время усилия МИД на российском направлении будут сфокусированы не на таких дискуссиях, а на развитии проекта "Крымской платформы", которая должна сохранить в международной повестке дня вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации.

"Но динамика поддержки платформы показывает, что есть достаточное количество государств, которые хотят туда пойти", и это дает основания рассчитывать на успех этого проекта, отмечает Кулеба.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", наибольшую поддержку общества имеет механизм создания отдельной международной площадки по Крыму, наподобие Нормандского формата. Больше всего опрошенных (32%) считают, что для возвращения Крыма понадобится более 10 лет, 26% - рассчитывают, что это произойдет менее чем за 10 лет, и лишь 8% не верят в возвращение Крыма (почти треть - не определились).

Мероприятие "Дипломатия-2021 - ожидания украинского общества" проводит центр "Новая Европа", "Европейская правда" является его медиапартнером. Подробный материал об ожиданиях украинцев от работы МИД читайте в материале на сайте ЕвроПравды через несколько часов.