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У найближчі дні температура коливатиметься з мінуса в плюс, без дощів

Середа, 16 грудня 2020, 12:24

У найближчі дві доби - 17 та 18 грудня утримається мінлива, без істотних опадів і досить тепла, як для грудня, погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 17 грудня в Україні без опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. У західних і центральних областях вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 1-6° тепла).

У Києві опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура від 1° морозу до 1° тепла.

На 18 грудня синоптики також не прогнозують в Україні опадів. На Правобережжі вночі і вранці місцями туман. У північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень в західних областях і на крайньому півдні країни 4-6° тепла).

У столиці в п'ятницю - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.



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