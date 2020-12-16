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В ближайшие дни температура будет колебаться от минуса к плюсу, без дождей

Среда, 16 декабря 2020, 11:24
В ближайшие дни температура будет колебаться от минуса к плюсу, без дождей

В ближайшие двое суток – 17 и 18 декабря сохранится пасмурная, без существенных осадков и довольно теплая, как для декабря, погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 17 декабря в Украине без осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. В западных и центральных областях ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла ( ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).

В Киеве осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура от 1° мороза до 1° тепла.

На 18 декабря синоптики также не прогнозируют в Украине осадков. На Правобережье ночью и утром местами туман. В северо-восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла).

В столице в пятницу - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

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