В ближайшие дни температура будет колебаться от минуса к плюсу, без дождей

В ближайшие двое суток – 17 и 18 декабря сохранится пасмурная, без существенных осадков и довольно теплая, как для декабря, погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 17 декабря в Украине без осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. В западных и центральных областях ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла ( ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).



В Киеве осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура от 1° мороза до 1° тепла.



На 18 декабря синоптики также не прогнозируют в Украине осадков. На Правобережье ночью и утром местами туман. В северо-восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла).



В столице в пятницу - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.