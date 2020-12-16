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Громадянину Чехії за участь у боях на Донбасі загрожує 16 років тюрми вдома

Середа, 16 грудня 2020, 11:43
Громадянину Чехії за участь у боях на Донбасі загрожує 16 років тюрми вдома

У Чехії прокуратура висунула звинувачення 26-річному громадянину країни у терористичній діяльності на Донбасі та пропонує засудити його до 16 років позбавлення волі.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Посол підкреслив, що чеська юстиція продовжує системно переслідувати тих громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на боці Росії на окупованому Донбасі. За його словами, вже є кілька судових вироків, ціла низка справ перебуває на стадії розслідування або пред’явлення обвинувачення.

Одним з останніх учасників конфлікту, кому було пред’явлене таке обвинувачення, є 26-річний Лукаш Н. з Карлових Варів. У 2015-2016 роках він воював проти ЗСУ у складі незаконних військових формувань. 

Як зазначається в обвинуваченні, Лукаш Н. "пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть". 

На думку прокурора, Лукаш Н. вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій був поранений і декілька тижнів провів у лікарні.

Прокурор підкреслює, що збройні формування, які діють на сході України, можна охарактеризувати як квазівоєнізовані підрозділи, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які за своїм характером відповідають визначенню теракт. За участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі.

Обвинувачений в ході розслідування відмовився давати показання. Однак у слідства є докази у вигляді фотографій і відео, які є достатніми підставами для передачі справи до суду, підкреслив посол. На одному з таких відео обвинувачений зізнається, що пішов воювати проти "українських фашистів".

Теми: ЧехіяДонбасвійна
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