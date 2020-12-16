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Гражданину Чехии за участие в боях на Донбассе грозит 16 лет тюрьмы

Среда, 16 декабря 2020, 11:43
Гражданину Чехии за участие в боях на Донбассе грозит 16 лет тюрьмы

В Чехии прокуратура предъявила 26-летнему гражданину страны обвинения в террористической деятельности на Донбассе и предлагает приговорить его к 16 годам лишения свободы.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Посол подчеркнул, что чешская юстиция продолжает системно преследовать тех граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе. По его словам, уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения.

Одним из последних участников конфликта, кому было предъявлено такое обвинение, стал 26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар. В 2015-2016 годах он воевал против ВСУ в составе незаконных военных формирований.

Как отмечается в обвинении, Лукаш Н. "прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или убить".

По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия осознанно, а во время военных действий был ранен и несколько недель провел в больнице.

Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квазивоенизированные подразделения, совершающие систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт. За участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы.

Обвиняемый в ходе расследования отказался давать показания. Однако у следствия есть доказательства в виде фотографий и видео, которые являются достаточными основаниями для передачи дела в суд, подчеркнул посол. На одном из таких видео обвиняемый признается, что пошел воевать против "украинских фашистов".

Темы: ЧехияДонбассвойна
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