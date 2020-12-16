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Членів транснаціональної банди затримали у Києві і області

Середа, 16 грудня 2020, 12:50

Поліція Київщини затримала п’ятьох членів транснаціональної злочинної організації, яка діяла на території області і в столиці.

Джерело: Поліція Київщини

Дослівно: "На злочинному рахунку зловмисників розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів в особливо великих розмірах, підпал автомобіля та створення злочинної організації.

Угруповання здійснювало злочини як на території Київської області, так і у столиці. До її складу входили іноземці та кияни".

Деталі: Повідомляється, що у листопаді цього року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у два мільйони доларів.

Тепер же, під час другого етапу працівники поліції затримали ще п'ятьох членів злочинного угруповання - безпосередніх виконавців злочинів.

Під час обшуків у них вдома вилучили: зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки.

Усі члени банди затримані. Це кияни віком від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Їм повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 та 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 та 2 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

Теми: Київкримінал


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