Членов транснациональной банды задержали в Киеве и области

Полиция Киевщины задержала пятерых членов транснациональной преступной организации, которая действовала на территории области и в столице.

Источник: Полиция Киевщины

Дословно: "На преступном счету злоумышленников разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля и создание преступной организации.

Группировка осуществляло преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне".

Детали: Сообщается, что в ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации, которые в селе Софиевская Борщаговка похитили частного предпринимателя и требовали надуманный долг в два миллиона долларов.

Теперь же, во время второго этапа работники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки - непосредственных исполнителей преступлений.

Во время обысков у них дома изъяли: оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.

Все члены банды задержаны. Это киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Они извещены о подозрениях по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 и 5 ст. 185 (Кража), ч. 4 ст. 187 (Разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 и 2 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений. Они объявлены в розыск.