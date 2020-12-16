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Рух Саакашвілі у Грузії відмовився від мандатів у парламенті

Середа, 16 грудня 2020, 12:12
Рух Саакашвілі у Грузії відмовився від мандатів у парламенті

Політична сила "Єдиний національний рух - об’єднана опозиція "Сила у єдності" подала заяви про припинення депутатських повноважень, пояснюючи це тим, що не визнають результати виборів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Онлайн".

У партії заявили, що це не "політичні заяви чи шантаж", а "виконання волі громадян". 

"Єдиний національний рух" з 36 мандатами є найбільшою опозиційною силою у новому парламенті, тоді як у решти опозиційних сил - від 5 мандатів і менше. 

"У громадян Грузії відібрали вибори та виборче право. Вони хочуть, щоб опозиційні партії не входили у сфальсифікований та однопартійний парламент Бідзіни Іванішвілі (лідера "Грузинської мрії").... Тому ми всі майже одностайно подали заяви та очікуємо, що більшість припинить наші повноваження і залишиться в опозиційному парламенті. Або ж вирішить політичну кризу через домовленість", - заявив один з представників ЄНР Леван Бежашвілі.

Він додав, що опозиція "тиском через вулицю" примусить владу погодитися на нові вибори. 

Нагадаємо, 11 грудня у Грузії офіційно визнали повноваження парламенту 10-го скликання за підсумками виборів, попри бойкот опозиційних сил. 

Останні не прийшли на перше засідання, а найбільші партії підписали меморандум, у якому підтвердили своє рішення бойкотувати роботу нового парламенту. 

Перед цим відбулося вже чотири раунди перемовин між "Мрією" та опозицією за посередництва послів США та ЄС, але досягти згоди про вихід з політичної кризи так і не вдалося. 

П’ята зустріч мала відбутися сьогодні, але зірвалася після заяв Кобахідзе.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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