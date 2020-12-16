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Движение Саакашвили в Грузии отказалось от мандатов в парламенте

Среда, 16 декабря 2020, 13:12

Политическая сила "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве" подала заявления о прекращении депутатских полномочий, объясняя это тем, что не признает результаты выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

В партии заявили, что это не "политические заявления или шантаж", а "исполнение воли граждан".

"Единое национальное движение" с 36 мандатами является крупнейшей оппозиционной силой в новом парламенте, тогда как у остальных оппозиционных сил - от пяти мандатов и меньше.

"У граждан Грузии отобрали выборы и избирательное право. Они хотят, чтобы оппозиционные партии не входили в фальсифицированный и однопартийный парламент Бидзины Иванишвили (лидера "Грузинской мечты")... Поэтому мы все почти единогласно подали заявления и ожидаем, что большинство прекратит наши полномочия и останется в оппозиционном парламенте. Или же решит политический кризис через договоренность", - заявил один из представителей ЕНД Леван Бежашвили.

Он добавил, что оппозиция "давлением через улицу" заставит власть согласиться на новые выборы.

Напомним, 11 декабря в Грузии официально признали полномочия парламента 10-го созыва по итогам выборов, несмотря на бойкот оппозиционных сил.

Последние не пришли на первое заседание, а крупнейшие партии подписали меморандум, в котором подтвердили свое решение бойкотировать работу нового парламента.

Перед этим произошло уже четыре раунда переговоров между "Мечтой" и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС, но достичь согласия о выходе из политического кризиса так и не удалось.

Пятая встреча должна была состояться сегодня, но сорвалась после заявлений Кобахидзе.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы

Темы: ГрузияСаакашвили


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