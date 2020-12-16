Рада планує істотно збільшити штрафи за лісові пожежі

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3755 про підвищення штрафів за пожежі в екосистемах і посилення боротьби з цим явищем.

Джерело: засідання парламенту 16 грудня

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 324. Рішення прийнято".

Деталі: Згідно з пояснювальною запискою, в Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж та площ їх розповсюдження, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення вимог пожежної безпеки.

Закон має на меті посилити захист довкілля, запобігати пожежам у природних екосистемах, підвищити ефективність управління та контролю у цій сфері, а також посилити адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Що у законопроєкті: Законопроєкт пропонує збільшити штрафи за порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання для громадян від 1 700 до 3 400 грн (зараз 17-85 грн) та на посадовців від 3 400 до 5 100 грн (зараз від 85 до 170 грн).

За порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті – штраф від 1 700 до 3 400 грн для громадян та від 3 400 до 5 100 грн для посадовців.

Також передбачається, що зростуть штрафи за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів щодо порушення пожежної безпеки.

Згідно з проєктом, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання чинності.