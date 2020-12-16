Рада планирует существенно увеличить штрафы за лесные пожары

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3755 о повышении штрафов за пожары в экосистемах и усиление борьбы с этим явлением.

Источник: заседание парламента 16 декабря

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 324. Решение принято".

Детали: Согласно пояснительной записке, в Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений требований пожарной безопасности.

Закон имеет целью усилить защиту окружающей среды, предотвращать пожары в природных экосистемах, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере, а также усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Что в законопроекте: Законопроект предлагает увеличить штрафы за нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования для граждан от 1700 до 3400 грн (сейчас 17-85 грн) и на должностных лиц от 3 400 до 5100 грн (сейчас от 85 до 170 грн).

За нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте – штраф от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для чиновников.

Также предполагается, что возрастут штрафы за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о нарушении пожарной безопасности.

Согласно проекту, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие через 3 месяца со дня вступления в силу.