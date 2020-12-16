Через коронавірус у Садового перенесуть сесію міськради Львова

Заплановане на 18 грудня засідання сесії Львівської міськради перенесуть через коронавірус у міського голови Андрія Садового.

Джерело: Садовий у Телеграмі

Пряма мова: "Повторно отримав "позитивний" результат ПЛР-тесту. Почуваю себе вже краще, але коронавірус так легко не відступає. Лікар запевняє, що наступного тижня я вже зможу вийти з лікарняного.

Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня".



Деталі: На засіданні мають обрати секретаря ради та голів комісій.



Садовий також повідомив, що наразі проводяться консультації з представниками усіх фракцій, щоб бюджет Львова на наступний рік прийняти вчасно.

Що передувало: 7 грудня стало відомо, що міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус COVID-19.

Читайте також: Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали