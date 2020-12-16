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Через коронавірус у Садового перенесуть сесію міськради Львова

Середа, 16 грудня 2020, 13:03
Через коронавірус у Садового перенесуть сесію міськради Львова

Заплановане на 18 грудня засідання сесії Львівської міськради перенесуть через коронавірус у міського голови Андрія Садового.

Джерело: Садовий у Телеграмі

Пряма мова: "Повторно отримав "позитивний" результат ПЛР-тесту. Почуваю себе вже краще, але коронавірус так легко не відступає. Лікар запевняє, що наступного тижня я вже зможу вийти з лікарняного.

Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня".

Деталі: На засіданні мають обрати секретаря ради та голів комісій.

Садовий також повідомив, що наразі проводяться консультації з представниками усіх фракцій, щоб бюджет Львова на наступний рік прийняти вчасно.

Що передувало: 7 грудня стало відомо, що міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус COVID-19.

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Українська правда
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