Из-за коронавируса у Садового перенесут сессию горсовета Львова

Запланированное на 18 декабря заседание сессии Львовского горсовета перенесут из-за коронавируса у мэра Андрея Садового.

Источник: Садовый в Телеграмме

Прямая речь: "Повторно получил "позитивный" результат ПЦР-теста. Чувствую себя уже лучше, но коронавирус так легко не отступает. Врач уверяет, что на следующей неделе я уже смогу выйти с больничного.

Предварительно планировали провести сессию городского совета 18 декабря. Но вирус внес свои коррективы, поэтому реально мы можем провести заседание 23 декабря".

Детали: На заседании должны избрать секретаря совета и председателей комиссий.

Садовый также сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями всех фракций, чтобы бюджет Львова на следующий год был принят вовремя.

Что предшествовало: 7 декабря стало известно, что мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом COVID-19.