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СБУ у Львові проведе антитерористичні навчання з технікою

Середа, 16 грудня 2020, 14:15

Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на території Львівської області.

Джерело: повідомлення СБУ у Львівській області

Дослівно: "Навчання відбудуться у м. Львові та прилеглих районах в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки. Тому СБУ закликає жителів Львівщини з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки".

Деталі: Навчання пройдуть у період з 16 по 17 грудня 2020 року на об’єктах можливих терористичних посягань.

Повідомляється, що у рамках навчання можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Громадян, які пересуваються містом, просять мати при собі документи, що посвідчують особу.

Теми: ЛьвівтероризмСБУ


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