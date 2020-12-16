СБУ во Львове проведет антитеррористические учения с техникой

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на территории Львовской области.

Источник: сообщение СБУ в Львовской области

Дословно: "Учения пройдут в г. Львове и близлежащих районах в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники. Поэтому СБУ призывает жителей Львовщины с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности".

Детали: Учения пройдут в период с 16 по 17 декабря 2020 на объектах возможных террористических посягательств.

Сообщается, что в рамках обучения возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Граждан, которые передвигаются по городу, просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.