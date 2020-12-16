Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського

Середа, 16 грудня 2020, 13:34
Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського

Головою Дніпропетровської обласної ради нового скликання став депутат від партії "Слуга народу" Микола Лукашук, арбітражний керуючий із Кривого Рогу. 

Джерело: "Радіо Свобода

Деталі: Миколу Лукашука обрали на сесії облради 16 грудня. Також на ній створили 7 фракцій.

До бюлетеня для таємного голосування за голову облради було внесено лише одну кандидатуру. За призначення Лукашука проголосувало 95 депутатів, а 14 депутатів обрали пункт "не підтримую жодну з кандидатур".

Новообраний голова подякував депутатам за довіру.

До складу обласної ради нового скликання входить 120 депутатів від семи партій. Найбільше мандатів у "Слуги народу" (30) та "Опозиційної платформи – За життя" (27). Найменше – у ВО "Батьківщина" (8).

Довідка: Микола Лукашук є керівником некомерційної професійної організації "Національна асоціація арбітражних керуючих". Балотувався за списком "Слуги народу" також до міської ради Кривого Рогу.

Лукашуку 40 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпропетровська областьСлуга народумісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Дніпропетровська область
ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною
Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Повітряні сили помітили запуск росіянами "Шахедів"
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: