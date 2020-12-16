Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського
Головою Дніпропетровської обласної ради нового скликання став депутат від партії "Слуга народу" Микола Лукашук, арбітражний керуючий із Кривого Рогу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Миколу Лукашука обрали на сесії облради 16 грудня. Також на ній створили 7 фракцій.
До бюлетеня для таємного голосування за голову облради було внесено лише одну кандидатуру. За призначення Лукашука проголосувало 95 депутатів, а 14 депутатів обрали пункт "не підтримую жодну з кандидатур".
Новообраний голова подякував депутатам за довіру.
До складу обласної ради нового скликання входить 120 депутатів від семи партій. Найбільше мандатів у "Слуги народу" (30) та "Опозиційної платформи – За життя" (27). Найменше – у ВО "Батьківщина" (8).
Довідка: Микола Лукашук є керівником некомерційної професійної організації "Національна асоціація арбітражних керуючих". Балотувався за списком "Слуги народу" також до міської ради Кривого Рогу.
Лукашуку 40 років.