Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського

Головою Дніпропетровської обласної ради нового скликання став депутат від партії "Слуга народу" Микола Лукашук, арбітражний керуючий із Кривого Рогу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Миколу Лукашука обрали на сесії облради 16 грудня. Також на ній створили 7 фракцій.

До бюлетеня для таємного голосування за голову облради було внесено лише одну кандидатуру. За призначення Лукашука проголосувало 95 депутатів, а 14 депутатів обрали пункт "не підтримую жодну з кандидатур".

Новообраний голова подякував депутатам за довіру.

До складу обласної ради нового скликання входить 120 депутатів від семи партій. Найбільше мандатів у "Слуги народу" (30) та "Опозиційної платформи – За життя" (27). Найменше – у ВО "Батьківщина" (8).

Довідка: Микола Лукашук є керівником некомерційної професійної організації "Національна асоціація арбітражних керуючих". Балотувався за списком "Слуги народу" також до міської ради Кривого Рогу.

Лукашуку 40 років.