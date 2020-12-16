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Днепропетровский облсовет возглавил земляк Зеленского

Среда, 16 декабря 2020, 14:34

Главой Днепропетровского областного совета нового созыва стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук, арбитражный управляющий из Кривого Рога.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Николая Лукашука избрали на сессии облсовета 16 декабря. Также на ней создали 7 фракций.

В бюллетень для тайного голосования за главу облсовета была внесена лишь одна кандидатура. За назначение Лукашука проголосовало 95 депутатов, а 14 депутатов выбрали пункт "не поддерживаю ни одну из кандидатур".

Новоизбранный глава поблагодарил депутатов за доверие.

В состав областного совета нового созыва входит 120 депутатов от семи партий. Больше всего мандатов у "Слуги народа" (30) и "Оппозиционной платформы – За жизнь" (27). Меньше всего – у ВО "Батькивщина" (8).

Справка: Николай Лукашук является руководителем некоммерческой профессиональной организации "Национальная ассоциация арбитражных управляющих". Баллотировался по списку "Слуги народа" и в горсовет Кривого Рога.

Лукашуку 40 лет.

Темы: Днепропетровская областьСлуга народаместная власть


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