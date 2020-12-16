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Рада ратифікувала стратегічну угоду про партнерство між Україною та Британією

Середа, 16 грудня 2020, 14:36

Верховна Рада на засіданні у середу схвалила законопроєкт №0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

За рішення проголосували 303 народні депутати, повідомляє "Європейська правда". 

Україна і Британія підписали угоду під час візиту президента Зеленського до Лондона 8 жовтня. 

Угода започатковує якісно новий рівень стратегічного партнерства України із Великою Британією, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у середу, на пленарному засіданні Верховної Ради. 

За його словами, створення передбаченою Угодою зони вільної торгівлі сприятиме виходу українських компаній на ринок Великої Британії. Угода також посилює політичне партнерство двох держав, виводить на новий рівень стратегічне партнерство у протидії російській агресії.

"Документ передбачає збереження преференційного доступу українських товарів на британський ринок та створення зони вільної торгівлі між нашими державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом. 

Починаючи з 2023 року, 100% промислової і сільськогосподарської продукції України будуть звільнені від сплати ввізного мита", - цитує заяву Кулеби пресслужба МЗС.

Угода набуде чинності після виконання Великою Британією внутрішньодержавних процедур щодо її ратифікації.

Читайте більше: "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Теми: Велика Британія


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