Рада ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и Британией
Среда, 16 декабря 2020, 14:36
Верховная Рада на заседании в среду одобрила законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.
За решение проголосовали 303 народных депутата, сообщает "Европейская правда".
Украина и Великобритания подписали соглашение во время визита президента Зеленского в Лондон 8 октября.