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Рада ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и Британией

Среда, 16 декабря 2020, 13:36

Верховная Рада на заседании в среду одобрила законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

За решение проголосовали 303 народных депутата, сообщает "Европейская правда".

Украина и Великобритания подписали соглашение во время визита президента Зеленского в Лондон 8 октября.

Соглашение начинает качественно новый уровень стратегического партнерства Украины с Великобританией, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в среду на пленарном заседании Верховной Рады.

По его словам, создание предусмотренной Соглашением зоны свободной торговли будет способствовать выходу украинских компаний на рынок Великобритании. Соглашение также усиливает политическое партнерство двух государств, выводит на новый уровень стратегическое партнерство в противодействии российской агрессии.

"Документ предусматривает сохранение преференциального доступа украинских товаров на британский рынок и создание зоны свободной торговли между нашими государствами. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.

Начиная с 2023 года, 100% промышленной и сельскохозяйственной продукции Украины будут освобождены от уплаты ввозной пошлины", - цитирует заявление Кулебы пресс-служба МИД.

Соглашение вступит в силу после выполнения Великобританией внутригосударственных процедур его ратификации.

Читайте больше: "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию". 

Темы: Великобритания
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