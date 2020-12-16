Рада ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и Британией

Верховная Рада на заседании в среду одобрила законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

За решение проголосовали 303 народных депутата, сообщает "Европейская правда".

Украина и Великобритания подписали соглашение во время визита президента Зеленского в Лондон 8 октября.