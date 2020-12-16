Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и Британией

Среда, 16 декабря 2020, 14:36

Верховная Рада на заседании в среду одобрила законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

За решение проголосовали 303 народных депутата, сообщает "Европейская правда".

Украина и Великобритания подписали соглашение во время визита президента Зеленского в Лондон 8 октября.

Темы: Великобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Роттердам +": НАБУ перехватило разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго

Рада разрешила госслужащим оставаться в должности до 70-летнего возраста

Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Антирекорд госпитализаций с COVID: более 3 тысяч украинцев попали в больницы

Новости 15 декабря: протесты ФЛП, возвращение полномочий НАПК

Все новости...
Великобритания
Английский писатель Джон Ле Карре умер
В Британии оправдали экс-министра, обвиненного в домогательствах
Лондон и Брюссель договорились продолжить торговые переговоры
Последние новости
15:49
В Канаде вышел критический отчет по расследованию Ираном обстоятельств сбивания самолета МАУ
15:45
Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
15:31
Зеленский стал разочарованием года для 42% украинцев – опрос
15:30
Шмыгаль: Восстановление работы МинАПК ожидается в начале 2021 года
15:11
Какие пациенты чаще всего вызывают "скорую" на Киевщине. COVID-19 – на 3 месте
15:11
фотоКабмин согласовал кандидатуры двух глав облгосадминистраций
15:10
Кабмин разрешил "Нафтогазу" разрабатывать Юзовскую площадь
14:56
Мендель показала, как Зеленский на камеру физкультперерыв делал
14:36
Рада ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и Британией
14:34
Днепропетровский облсовет возглавил земляк Зеленского
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!