Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін погодив кандидатури двох глав облдержадміністрацій

Середа, 16 грудня 2020, 15:11

Кабінет міністрів погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Джерело: засідання уряду 16 грудня, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook

Деталі: На нинішньому засіданні уряд проголосував за подання на звільнення з посади голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, який раніше був обраний головою Запорізької облради та схвалив кандидатуру Старуха.

 

Згідно з даними відритих джерел, 47-річний Старух - уродженець Запоріжжя член партії "Батьківщина", з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента України, уже обіймав посаду голови Запорізької ОДА в 2008-2010 році.

44-річний Андрій Бойчук - уродженець Івано-Франківська. Представляючи себе на засіданні уряду він зазначив, що має 13 річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. В останні роки за його словами, Бойчук займався допомогою армії та волонтерською діяльністю.

 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Роттердам+": НАБУ перехопило розмову топ-менеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго

Рада дозволила держслужбовцям залишатися на посаді до 70-річного віку

Стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно

Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів

Антирекорд госпіталізацій із COVID: понад 3 тисячі українців потрапили в лікарні 

Новини 15 грудня: протести ФОПів, повернення повноважень НАЗК

Усі новини...
Кабінет міністрів
Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів
"Слуги" знайшли ще одного кандидата в очільники Мінветеранів
Міністр екології і міністр ветеранів написали заяви на звільнення
Останні новини
15:31
Зеленський став розчарування року для 42% українців - опитування
15:11
Які пацієнти найчастіше викликають "швидку" на Київщині. COVID-19 – на 3 місці
15:11
Кабмін погодив кандидатури двох глав облдержадміністрацій
14:56
Мендель показала, як Зеленський на камеру фізкультперерву робив
14:36
Рада ратифікувала стратегічну угоду про партнерство між Україною та Британією
14:34
Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського
14:33
Главу МВС Франції допитали у справі про згвалтування
14:19
"Роттердам+": НАБУ перехопило розмову топ-менеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
14:19
Чому можна повторно заразитися COVID-19 та як цього уникнути. Пояснюють у ЦГЗ
14:18
Лідерам білоруської опозиції у Європарламенті вручили премію Сахарова
Усі новини...