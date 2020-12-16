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Кабмін погодив кандидатури двох голів облдержадміністрацій

Середа, 16 грудня 2020, 14:11
Кабмін погодив кандидатури двох голів облдержадміністрацій

Кабінет міністрів погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Джерело: засідання уряду 16 грудня, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook

Деталі: На нинішньому засіданні уряд проголосував за подання на звільнення з посади голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, який раніше був обраний головою Запорізької облради, та схвалив кандидатуру Старуха.

 

Згідно з даними відритих джерел, 47-річний Старух - уродженець Запоріжжя член партії "Батьківщина", з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента України, уже обіймав посаду голови Запорізької ОДА в 2008-2010 році.

44-річний Андрій Бойчук - уродженець Івано-Франківська. Представляючи себе на засіданні уряду, він зазначив, що має 13 річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. В останні роки за його словами, Бойчук займався допомогою армії та волонтерською діяльністю.

 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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