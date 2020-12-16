Кабмин согласовал кандидатуры двух глав облгосадминистраций

Кабинет министров согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций.

Источник: заседание правительства 16 декабря, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Детали: На нынешнем заседании правительство проголосовало за представление на увольнение с должности председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина, который ранее был избран председателем Запорожского облсовета, и одобрил кандидатуру Старуха.

Согласно данным отрытых источников, 47-летний Старух - уроженец Запорожья член партии "Батькивщина", с 2005 по 2008 работал в Секретариате президента Украины, уже занимал должность председателя Запорожской ОГА в 2008-2010 году.

44-летний Андрей Бойчук - уроженец Ивано-Франковска. Представляя себя на заседании правительства, он отметил, что имеет 13 летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе. В последние годы по его словам, Бойчук занимался помощью армии и волонтерской деятельностью.