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Зеленський став розчаруванням року для 42% українців - опитування

Середа, 16 грудня 2020, 15:31

Президент Володимир Зеленський став для більш як 40% українців Розчаруванням 2020 року, проте зберігши позицію Політика року.

Джерело: опитування Центру Разумкова проведене з 4 по 9 грудня

Дослівно: "Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року.

10% Розчаруванням року вважають П. Порошенка, по 2% — В. Медведчука, Д. Шмигаля, Ю. Тимошенко, О. Ляшка, О. Гончарука, 1% — С. Вакарчука.

Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого".

 

Деталі: Водночас як сказано вище Політиком 2020 року визнано також Зеленського — його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року. Тоді Політиком року його назвали 46%.

10% опитаних назвали Політиком року Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Віктора Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Віталія Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолія Шарія.

36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019 р. — 24%).

 

Довідка: Дослідження проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїна


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