Зеленский стал разочарованием года для 42% украинцев – опрос

Президент Владимир Зеленский стал для более 40% украинцев Разочарованием 2020 года, однако сохранив позицию Политика года.

Источник: опрос Центра Разумкова проведенный с 4 по 9 декабря

Дословно: "Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года.

10% Разочарованием года считают П. Порошенко, по 2% - В. Медведчука, Д. Шмыгаля, Ю. Тимошенко, А. Ляшко, А. Гончарука, 1% - С. Вакарчука.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого".

Детали: В то время как сказано выше, Политиком 2020 признано также Зеленского - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. Тогда Политиком года его назвали 46%.

10% опрошенных назвали Политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсмана, 1% - Игоря Смешко, 1% - Анатолия Шария.

36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019 году - 24%).

Справка: Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.