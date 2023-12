В Telegram стався масштабний збій

В роботі платформи Telegram стався великий збій, в результаті чого користувачі не могли надсилати повідомлення.

Джерело: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Деталі: Згідно із повідомленням сайту Downdetector проблеми розпочалися близько 15.00.

На збої скаржаться жителі України, Польщі, Білорусії, Німеччини, Нідерландів, Франції та інших країн.

У Telegram повідомили, що деякі користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням.

В компанії заявили, що працюють над відновленням роботи.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!

АПД: Пізніше у Твіттері повідомили, що усі преблеми і неполадки вирішені, а користувачам нічого не потрібно робити зі свого боку для відновлення нормальної роботи.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5