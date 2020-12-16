Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Telegram стався масштабний збій

Середа, 16 грудня 2020, 16:03

В роботі платформи Telegram стався великий збій, в результаті чого користувачі не могли надсилати повідомлення.

Джерело: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Деталі: Згідно із повідомленням сайту Downdetector проблеми розпочалися близько 15.00.

На збої скаржаться жителі України, Польщі, Білорусії, Німеччини, Нідерландів, Франції та інших країн.

У Telegram повідомили, що деякі користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням.

В компанії заявили, що працюють над відновленням роботи.

АПД: Пізніше у Твіттері повідомили, що усі преблеми і неполадки вирішені, а користувачам нічого не потрібно робити зі свого боку для відновлення нормальної роботи. 

Передісторія:

  • Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та Вконтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Українська правда
Теми: соцмережіінтернет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
соцмережі
У ЄС Telegram та Вконтакте внесли до "піратського списку"
Facebook видалив сотні профілів через іноземне втручання: вкотре причетна РФ
В ЄС оштрафували Twitter на 450 тисяч євро за проблему з захистом даних
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!