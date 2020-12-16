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В Telegram стався масштабний збій

Середа, 16 грудня 2020, 15:03
В Telegram стався масштабний збій

В роботі платформи Telegram стався великий збій, в результаті чого користувачі не могли надсилати повідомлення.

Джерело: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Деталі: Згідно із повідомленням сайту Downdetector проблеми розпочалися близько 15.00.

На збої скаржаться жителі України, Польщі, Білорусії, Німеччини, Нідерландів, Франції та інших країн.

У Telegram повідомили, що деякі користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням.

В компанії заявили, що працюють над відновленням роботи.

АПД: Пізніше у Твіттері повідомили, що усі преблеми і неполадки вирішені, а користувачам нічого не потрібно робити зі свого боку для відновлення нормальної роботи. 

Передісторія:

  • Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та Вконтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Українська правда
Теми: соцмережіінтернет
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