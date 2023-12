В Telegram произошел масштабный сбой

В работе платформы Telegram произошел крупный сбой, в результате чего пользователи не могли отправлять сообщения.

Источник: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Детали: Согласно сообщению сайта Downdetector проблемы начались около 15.00.

На сбои жалуются жители Украины, Польши, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

В Telegram сообщили, что некоторые пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением.

В компании заявили, что работают над восстановлением нормальной работы.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!

АПД: Позже в Твиттере сообщили, что все преблемы и неполадки решены, а пользователям ничего не нужно делать со своей стороны для восстановления нормальной работы.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5