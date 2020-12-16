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В Telegram произошел масштабный сбой

Среда, 16 декабря 2020, 16:03

В работе платформы Telegram произошел крупный сбой, в результате чего пользователи не могли отправлять сообщения.

Источник: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Детали: Согласно сообщению сайта Downdetector проблемы начались около 15.00.

На сбои жалуются жители Украины, Польши, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

В Telegram сообщили, что некоторые пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением.

В компании заявили, что работают над восстановлением нормальной работы.

Предыстория:

  • Еврокомиссия внесла социальные сети Telegram и Вконтакте в перечень продуктов и услуг, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Темы: соцсетиинтернет


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