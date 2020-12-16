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Різко зросла кількість українців, які вважають, що країна рухається не туди

Середа, 16 грудня 2020, 16:05
Фото поліції

Кількість українців, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, за рік зменшилась майже утричі, а кількість тих, хто вважає, що все йде не так, як треба, зросла майже удвічі.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 4 по 9 грудня  

Дослівно: "Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% – що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)". 

 

Варто зазначити, що наприкінці 2015 року – на другому році президентства Петра Порошенка – 60% населення вважали, що події в Україні рухаються у неправильному напрямку, у правильності напрямку розвитку подій були впевнені 21% населення. Тоді ситуація практично не змінилася, порівняно з першим роком президентства Порошенка.

Деталі: Крім того, переважна більшість (71%) громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% – що вона не змінилася.

Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення – 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилося.  

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах:

  • рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%),
  • економічне становище країни (76%),
  • рівень стабільності (74%),
  • охорона здоров'я (72%),
  • упевненість громадян у завтрашньому дні (69%),
  • рівень добробуту їхньої родини (64%),
  • ставлення громадян до влади (64%),
  • соціальний захист (57%),
  • ставлення влади до громадян (56%),
  • оплата праці (56%),
  • освіта (51%),
  • пенсійне забезпечення (50%),
  • ситуація зі злочинністю (49%),
  • дотримання законності державними службовцями (46%).

Найбільш суперечливою є оцінка змін в обороноздатності країни (30% вважають, що вона погіршилася, 17% – що покращилася, а 39,5% – не змінилася), а також змін міжнародного іміджу країни (відповідно 38%, 17% і 33%).

Наприкінці 2019 року 31% опитаних вважали, що обороноздатність країни покращилася, 14,5% – змінилася на гірше, 44% – не змінилася; стосовно міжнародного іміджу країни: 31% опитаних наприкінці 2019 року дотримувалися думки, що він покращився, 21% – погіршився, 37,5% – не змінився.

Також зазначається, що знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% – що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта – не визначилися). Наприкінці 2019 р. – ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%. 

Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, 54% громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року, 32% – хотіли б повернутися, інші не визначилися. У 2018 році ці показники становили відповідно 48% і 39%.

 

Дослідження тривало з 4 по 9 грудня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2018 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: опитуванняУкраїна


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