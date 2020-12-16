Резко возросло количество украинцев, которые считают, что страна движется не туда

Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за год уменьшилось почти в три раза, а количество тех, кто считает, что все идет не так, как надо, выросло почти вдвое.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря

Дословно: "Только 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% – что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)".

Стоит отметить, что в конце 2015 года – на втором году президентства Петра Порошенко – 60% населения считали, что события в Украине движутся в неправильном направлении, в правильности направления развития событий были уверены 21% населения. Тогда ситуация практически не изменилась по сравнению с первым годом президентства Порошенко.

Детали: Кроме того, подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% – что она не изменилась.

В конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение – 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилось.

Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в следующих областях:

уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%),

экономическое положение страны (76%),

уровень стабильности (74%),

здравоохранение (72%),

уверенность граждан в завтрашнем дне (69%),

уровень их семьи (64%),

отношение граждан к власти (64%),

социальная защита (57%),

отношение власти к гражданам (56%),

оплата труда (56%),

образование (51%),

пенсионное обеспечение (50%),

ситуация с преступностью (49%),

соблюдение законности государственными служащими (46%).

Наиболее противоречивой является оценка изменений в обороноспособности страны (30% считают, что она ухудшилась, 17% – что улучшилась, а 39,5% – не изменилась), а также изменений международного имиджа страны (соответственно 38%, 17% и 33%).

В конце 2019 года 31% опрошенных считали, что обороноспособность страны улучшилась, 14,5% – изменилась к худшему, 44% – не изменилась; относительно международного имиджа страны: 31% опрошенных в конце 2019 придерживались мнения, что он улучшился, 21% – ухудшилось, 37,5% – не изменился.

Также отмечается, что снизился уровень оптимизма украинцев: 19% опрошенных верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% – что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные – не определились). В конце 2019 года – эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.

Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, 54% граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года, 32% – хотели бы вернуться, другие не определились. В 2018 году эти показатели составляли соответственно 48% и 39%.

Исследование проходило с 4 по 9 декабря. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.