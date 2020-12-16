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Рівень підтримки "Слуг народу" за рік знизився вдвічі – опитування

Середа, 16 грудня 2020, 15:30
Рівень підтримки Слуг народу за рік знизився вдвічі – опитування

За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

Джерело: результати опитування центру Разумкова

Деталі: За результатами грудневого опитування  у 2020 році, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то у парламент пройшли б 5 партії.

Найбільшу підтримку українців отримала б "Слуга народу", за яку готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За "Євросолідарність" готові проголосувати 19,5% тих, хто визначився із вибором, за "Опозиційну платформа — За життя" — 18%, за ВО "Батьківщина" — 9%, за партію "Сила і честь" — 5%.

З урахуванням похибки, шанси пройти у Раду мають партії "Українська стратегія Гройсмана" — 4%, ВО "Свобода" — 3%.

Повідомляється, що порівняно з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки "Слуги народу" знизився з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

При цьому рівень електоральної підтримки "Євросолідарність" за цей період зріс з 7% до 13%, партії "ОПЗЖ" — з 10% до 13%.

Рівень підтримки "Батьківщина" не змінився, те ж само стосується партії "Сила і честь".

 
 

Дослідження провела соцслужба Центру Разумкова з 4 по 9 грудня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

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Теми: Слуга народуопитуванняБатьківщинарейтинг
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