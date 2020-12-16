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Уровень поддержки "Слуг народа" за год снизился вдвое – опрос

Среда, 16 декабря 2020, 15:30
Уровень поддержки Слуг народа за год снизился вдвое – опрос

По результатам опросов центра Разумкова, уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" за год снизился вдвое с 36% до 17,5% среди всех опрошенных.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова

Детали: По результатам декабрьского опроса в 2020 году, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы 5 партии.

Наибольшую поддержку украинцев получила бы "Слуга народа", за которую готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За "Евросолидарность" готовы проголосовать 19,5% тех, кто определился с выбором, за "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за ВО "Батькивщина" - 9%, за партию "Сила и честь" - 5%.

С учетом погрешности, шансы пройти в Раду имеют партии "Украинская стратегия Гройсмана" - 4%, ВО "Свобода" - 3%.

Сообщается, что по сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки "Слуги народа" снизился с 36% до 17,5% среди всех опрошенных.

При этом уровень электоральной поддержки "Евросолидарности" за этот период вырос с 7% до 13%, партии "ОПЗЖ" - с 10% до 13%.

Уровень поддержки "Батькивщины" не изменился, то же же касается партии "Сила и честь".

 
 

Исследование провела соцслужба Центра Разумкова с 4 по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаопросБатькивщинарейтинг
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