Рівень підтримки Зеленського за рік знизився, його найближчих конкурентів - зріс

Якби найближчим часом в Україні відбулися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би нинішній президент Володимир Зеленський, однак рівень його електоральної підтримки за рік упав.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 4 до 9 грудня

Деталі: За Зеленського готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Мають намір проголосувати за лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка відповідно 13% і 19%, за Юрія Бойка з ОПЗЖ — відповідно 12% і 17% опитаних, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко — відповідно 6% і 8%.

Рейтинг підтримки Ігоря Смешка — відповідно 4,5% і 6%, Володимира Гройсмана — 3% і 4%, Анатолія Гриценка — відповідно 3% і 3%, Дмитра Разумкова — відповідно 2% і 2,5%, Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, Олега Ляшка — відповідно 1% і 2%, Віталія Кличка — відповідно 1% і 1,5%, Олександра Вілкула — відповідно 0,7% і 0,9%.

Соціологи зазначають, що порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки Зеленського (з 41% до 19% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Бойка — з 10% до 12%, Смешка — з 3% до 4,5%. Рівень підтримки Тимошенко статистично значуще не змінився (відповідно 5,5% і 6%).

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України.

Другий тур моделювався за участі трьох кандидатів, які отримують найбільшу кількість голосів у першому турі (Зеленський, Порошенко та Бойко), а також політика з вищим порівняно з іншими рівнем довіри — Разумкова.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Довідково: Дослідження проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.