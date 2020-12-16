Уровень поддержки Зеленского за год снизился, его ближайших конкурентов - вырос

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний президент Владимир Зеленский, однако уровень его электоральной поддержки за год упал.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря

Детали: За Зеленского готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Намерены проголосовать за лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко соответственно 13% и 19%, за Юрия Бойко из ОПЗЖ - соответственно 12% и 17% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%.

Рейтинг поддержки Игоря Смешко - соответственно 4,5% и 6%, Владимира Гройсмана - 3% и 4%, Анатолия Гриценко - соответственно 3% и 3%, Дмитрия Разумкова - соответственно 2% и 2,5%, Руслана Кошулинского - соответственно 1 % и 2%, Олега Ляшко - соответственно 1% и 2%, Виталия Кличко - соответственно 1% и 1,5%, Александра Вилкула - соответственно 0,7% и 0,9%.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабря 2019 года снизился уровень электоральной поддержки Зеленского (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Бойко - с 10% до 12%, Смешко - с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%).

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины.

Второй тур моделировался с участием трех кандидатов, получают наибольшее количество голосов в первом туре (Зеленский, Порошенко и Бойко), а также политика с выше по сравнению с другими уровнем доверия - Разумкова.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов.

Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Справка: Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.