Зеленський просить Раду допустити іноземні війська на навчання в Україну

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду схвалити його законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Зеленський 16 грудня зареєстрував у Раді законопроєкт "Про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях". Законопроєкт №4499 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що проєкт закону розробило Міноборони і погоджено з МЗС, Мінекономіки, Мінфіном, МВС, Мінінфраструктури, Мін’юстом та СБУ.

На ці навчання планується витратити понад 38,5 мільйонів гривень, які візьмуть з річного бюджету Міноборони.

Законопроєкт наразі на розгляді керівництва Ради та комітету.