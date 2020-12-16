Зеленский просит Раду допустить иностранные войска на учения в Украину

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду одобрить его законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Источник: сайт парламента

Детали: Зеленский 16 декабря зарегистрировал в Раде законопроект "Об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях". Законопроект №4499 обнародован на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что проект закона разработало Минобороны и согласовано с МИД, Минэкономики, Минфином, МВД, Мининфраструктуры, Минюстом и СБУ.

На эти учения планируется потратить более 38,5 млн гривен, которые возьмут с годового бюджета Минобороны.

Законопроект сейчас на рассмотрении руководства Совета и комитета.