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Президент НАНУ озвучив зарплати співробітників

Середа, 16 грудня 2020, 17:33
Президент НАНУ озвучив зарплати співробітників

Президент Національної академії наук України Анатолій Загородній розповів, скільки отримують співробітники організації й назвав ці зарплати мізерними.  Середня зарплатня в Академії складає 9 тисяч гривень.

Джерело: Загородній в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Загороднього: "Щодо зарплати, то її базовий рівень залежить від посади, а за науковий ступінь, наукове звання, стаж наукової роботи нараховуються передбачені законом надбавки.

В залежності від цього молодший науковий співробітник за умови повної зайнятості отримує приблизно від 7 до 9 тисяч гривень, науковий співробітник — від 7,5 до 10 тисяч, старший науковий співробітник — від 9 до 15 тисяч, провідний науковий співробітник — від 10 до 18 тисяч, головний науковий співробітник, керівник наукового підрозділу — від 10 до 20 тисяч".

Деталі: Він пояснив, що окрім зарплати співробітники отримують довічні плати за академічні звання: академік близько 5 тисяч гривень на місяць, член-кореспондент – 3,4 тисячі. Розміри цих академічних плат не переглядались урядом з 2007 року.

Зазначається, що середня заробітна плата в Академії становить лише 9 тисяч гривень. Це на 28% менше, ніж зарплата в промисловості. 

Загородній розповідає, що співробітники Академії "працюють на межі сил і можливостей, але в умовах режиму неповної зайнятості, за мізерні зарплати, часто — на застарілому обладнанні, а в холодну пору року — ще й у погано опалюваних приміщеннях".

Читайте більше: Президент НАНУ Анатолій Загородній: Якщо не припинити відтік мізків, наука в Україні помре ще до середини ХХІ століття

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: науказарплати
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