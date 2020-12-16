Президент НАНУ озвучил зарплаты сотрудников

Президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний рассказал, сколько получают сотрудники организации и назвал эти зарплаты мизерными. Средняя зарплата в Академии составляет 9 тысяч гривен.

Источник: Загородний в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Загородного: "По зарплате, то ее базовый уровень зависит от должности, а за научную степень, ученое звание, стаж научной работы начисляются предусмотренные законом надбавки.

В зависимости от этого младший научный сотрудник при полной занятости получает примерно от 7 до 9000 гривен, научный сотрудник - от 7,5 до 10 тысяч, старший научный сотрудник - от 9 до 15 тысяч, ведущий научный сотрудник - от 10 до 18 тысяч, главный научный сотрудник, руководитель научного подразделения - от 10 до 20 тысяч".

Детали: Он пояснил, что кроме зарплаты сотрудники получают пожизненные платы за академические звания: академик около 5 тысяч гривен в месяц, член-корреспондент - 3,4 тысячи. Размеры этих академических плат не пересматривались правительством с 2007 года.

Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет лишь 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.

Загородний рассказывает, что сотрудники Академии "работают на пределе сил и возможностей, но в условиях режима неполной занятости, за мизерные зарплаты, часто - на устаревшем оборудовании, а в холодное время года - еще и в плохо отапливаемых помещениях".

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Напомним: В марте стало известно, что 101-летний Борис Патон, который с 1962 года возглавлял НАНУ, покидает пост.

19 августа Патон умер. Он возглавлял НАН с 1962 года. Последний раз Бориса Патона избирали президентом НАНУ в 2015 году.