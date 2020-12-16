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Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо дій Росії в окупованому Криму

Середа, 16 грудня 2020, 18:10

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", положення якої цьогоріч суттєво посилені. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Нові елементи відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. Документ констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

ГА ООН наголошує, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

"Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва", - зазначили в МЗС.

В резолюцію вперше включений термін "громадянські журналісти", що є важливим результатом триваючої кампанії МЗС України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.

Документ також детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова. Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян.

ГА ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ.

Згадана резолюція – уже п’ята поспіль, оновлена і посилена. Починаючи з 2016 року, такий документ ГА ООН ухвалює щороку ("Європейська правда" розповідала про першу таку резолюцію у 2016 році, про зміни у 2017, про особливу увагу до бранців Кремля у 2018 та про продовження боротьби у 2019 році).

Детальніше читайте у статті - Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

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Теми: ООНКрим
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