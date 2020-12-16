Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо дій Росії в окупованому Криму

Середа, 16 грудня 2020, 19:10

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", положення якої цьогоріч суттєво посилені. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Нові елементи відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. Документ констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

ГА ООН наголошує, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

"Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва", - зазначили в МЗС.

В резолюцію вперше включений термін "громадянські журналісти", що є важливим результатом триваючої кампанії МЗС України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації.

Документ також детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова. Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян.

ГА ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ.

Згадана резолюція – уже п’ята поспіль, оновлена і посилена. Починаючи з 2016 року, такий документ ГА ООН ухвалює щороку ("Європейська правда" розповідала про першу таку резолюцію у 2016 році, про зміни у 2017, про особливу увагу до бранців Кремля у 2018 та про продовження боротьби у 2019 році).

Детальніше читайте у статті - Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

Теми: ООНКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
ООН
Генсек ООН закликав усі країни оголосити надзвичайний кліматичний стан
ООН висловила співчуття українцям у зв’язку зі смертю миротворця у Конго
Україна пригрозила Ірану судом ООН через безплідні переговори про збитий літак МАУ
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...