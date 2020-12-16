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Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму

Среда, 16 декабря 2020, 19:10

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", положения которой в этом году существенно усилены. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как "оккупационная власть Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Новые элементы отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове.

Документ констатирует, что Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

ГА ООН подчеркивает, что Россия использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ.

"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождения в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, упоминая поименно Эмира-Усеин Куку и Сервера Мустафаева ", - отметили в МИД.

В резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты", что является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации.

Документ также подробно останавливается на подрывной хозяйственной деятельности РФ, истощающей природные ресурсы временно оккупированного Крымского полуострова. Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав наших сограждан.

ГА ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Это - пятая подряд резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.

Подробнее читайте в статье - Новая крымская резолюция ООН: тренды-2020 и битва за поддержку

Темы: ООНКрым


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