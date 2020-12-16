Зеленський дав довічні стипендії освітянам віком від 70 років

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".

Джерело: указ президента

Пряма мова Зеленського: "Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни".

Деталі: Виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку. Наймолодшому з освітян 72 роки, найстаршому – 88. Стипендії призначили: