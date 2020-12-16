Зеленський дав довічні стипендії освітянам віком від 70 років
Середа, 16 грудня 2020, 19:30
Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".
Джерело: указ президента
Пряма мова Зеленського: "Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни".
Деталі: Виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку. Наймолодшому з освітян 72 роки, найстаршому – 88. Стипендії призначили:
- Ліфаренку Володимиру Власовичу – 1938 року народження, вчителеві
- Московченку Борису Миколайовичу – 1932 року народження, вчителеві
- Погорілку Івану Михайловичу – 1947 року народження, заслуженому вчителеві України
- Ростовцевій Лідії Михайлівні – 1943 року народження, заслуженому вчителеві України
- Самойленку Григорію Васильовичу – 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
- Сарані Лілії Іванівні – 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.
Українська правда