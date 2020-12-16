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Зеленський дав довічні стипендії освітянам віком від 70 років

Середа, 16 грудня 2020, 18:30
Зеленський дав довічні стипендії освітянам віком від 70 років

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".

Джерело: указ президента

Пряма мова Зеленського: "Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни".

Деталі: Виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку. Наймолодшому з освітян 72 роки, найстаршому – 88. Стипендії призначили:

  • Ліфаренку Володимиру Власовичу – 1938 року народження, вчителеві
  • Московченку Борису Миколайовичу – 1932 року народження, вчителеві
  • Погорілку Івану Михайловичу – 1947 року народження, заслуженому вчителеві України
  • Ростовцевій Лідії Михайлівні – 1943 року народження, заслуженому вчителеві України
  • Самойленку Григорію Васильовичу – 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
  • Сарані Лілії Іванівні – 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.

Українська правда

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Теми: Зеленськийуказиосвіта
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