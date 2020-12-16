Зеленский дал пожизненные стипендии педагогам в возрасте от 70 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Источник: указ президента

Прямая речь Зеленского: "Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны".

Детали: Выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста. Самому младшему из педагогов 72 года, самому старшему - 88. Стипендии назначили: