Зеленский дал пожизненные стипендии педагогам в возрасте от 70 лет
Среда, 16 декабря 2020, 19:30
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования".
Источник: указ президента
Прямая речь Зеленского: "Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны".
Детали: Выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста. Самому младшему из педагогов 72 года, самому старшему - 88. Стипендии назначили:
- Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 года, учителю
- Московченко Борису Николаевичу - 1932 года, учителю
- Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 года, заслуженному учителю Украины
- Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 года, заслуженному учителю Украины
- Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 года рождения, доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины
- Саранче Лилии Ивановне - 1948 года, заслуженному учителю Украины.
Украинская правда