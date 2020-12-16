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Зеленский дал пожизненные стипендии педагогам в возрасте от 70 лет

Среда, 16 декабря 2020, 18:30
Зеленский дал пожизненные стипендии педагогам в возрасте от 70 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Источник: указ президента

Прямая речь Зеленского: "Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны".

Детали: Выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста. Самому младшему из педагогов 72 года, самому старшему - 88. Стипендии назначили:

  • Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 года, учителю
  • Московченко Борису Николаевичу - 1932 года, учителю
  • Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 года, заслуженному учителю Украины
  • Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 года, заслуженному учителю Украины
  • Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 года рождения, доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины
  • Саранче Лилии Ивановне - 1948 года, заслуженному учителю Украины.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказыобразование
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