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У Нідерландах вирішили не карати хакера, який вгадав пароль Трампа у Twitter

Середа, 16 грудня 2020, 19:05

Нідерландські прокурори підтвердили, що хакер успішно увійшов в акаунт президента США Дональда Трампа в Twitter, вгадавши його пароль - "MAGA2020!".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Але прокурори не висуватимуть жодних звинувачень проти Віктора Геверса, який поводився "етично".

Геверс сказав, що дуже задоволений результатом. "Це стосується не тільки моєї роботи, але і всіх волонтерів, які шукають уразливості в Інтернеті", - сказав він.

"Хакер сам опублікував логін. Пізніше він заявив поліції, що досліджував надійність пароля, тому що були серйозні побоювання щодо того, що цей аккаунт міг бути захоплений незадовго до президентських виборів", - заявили в нідерландській поліції.

Правоохоронці відправили владі США свої висновки.

Геверс повідомив журналістам про свій злам 22 жовтня. Він сказав, що 16 жовтня проводив перевірку акаунтів у Twitter високопоставлених кандидатів на виборах в США, коли вгадав пароль президента Трампа.

Він не публікував ніяких твітів і не міняв ніяких налаштувань, але сказав, що зробив скріншоти деяких частин президентського акаунта.

За його словами, він витратив кілька днів, намагаючись зв'язатися з представниками кампанії Трампа, щоб попередити їх про недостатні заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація, перш ніж йти в пресу.

"Українська правда" у Threads

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