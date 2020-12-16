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В Нидерландах решили не наказывать хакера, угадавшего пароль Трампа в Twitter

Среда, 16 декабря 2020, 19:05

Нидерландские прокуроры подтвердили, что хакер успешно вошел в аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль - "MAGA2020!".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Но прокуроры не будут выдвигать никаких обвинений против Виктора Геверса, который вел себя "этично".

Геверс сказал, что очень доволен результатом. "Это касается не только моей работы, но и всех волонтеров, которые ищут уязвимости в Интернете", - сказал он.

"Хакер сам опубликовал логин. Позже он заявил полиции, что исследовал надежность пароля, потому что имелись серьезные опасения, если бы этот аккаунт мог быть захвачен незадолго до президентских выборов", - заявили в нидерландской полиции.

Правоохранители отправили властям США свои выводы.

Геверс сообщил журналистам о своем взломе 22 октября. Он сказал, что 16 октября проводил проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.

Он не публиковал никаких твитов и не менял никаких настроек, но сказал, что сделал скриншоты некоторых частей президентского аккаунта.

По его словам, он потратил несколько дней, пытаясь связаться с представителями кампании Трампа, чтобы предупредить их о недостаточных мерах безопасности, таких как двухфакторная аутентификация, прежде чем идти в прессу.

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