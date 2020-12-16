Президент НАНУ: Бюджет 170 установ Академії – це бюджет забезпеченого університету США

Президент НАНУ Анатолій Загородній зазначає, що річний бюджет 170 установ Національної академії наук України ─ це бюджет одного добре забезпеченого американського університету.

Джерело: президент НАНУ Анатолій Загородній в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Загородній розповів, що середній вік усіх наукових співробітників Академії на початку 2020 року складав 53,9 років. Серед них середній вік академіків НАН України — 77,1; членів-кореспондентів — 71,4; докторів — 64,9; кандидатів наук — 51,1.

Президент Академії розповів про фінансування НАНУ, до складу якої входить близько 170 установ та 26 тисяч співробітників. За словами Загороднього, бюджет Нацакадемії наук дорівнює бюджету одного забезпеченого університету США.

Пряма мова Загороднього: "До складу Академії входить близько 170 установ ─ дослідницьких інститутів, національних бібліотек, природних заповідників, дендропарків, науково-технічних центрів. В них працює близько 26 тисяч співробітників, з яких 16 тисяч ─ це науковці. Серед них 2,5 тисячі докторів наук і 7,5 тисяч кандидатів наук.

У 2020 році обсяг видатків за загальним фондом держбюджету для Академії становив 4,62 млрд грн. На практиці така "астрономічна" сума забезпечує всього-на-всього дві третини мінімальних потреб Академії.

Так ось, річний бюджет на фінансування 170 установ Академії ─ це бюджет одного добре забезпеченого американського університету. Інший приклад ─ наукове товариство Макса Планка в Німеччині, з яким Академія має схожу структуру. Річний бюджет цього товариства від держави ще кілька років тому складав 8,5 мільярдів євро, тобто порядку 255 млрд. гривень.

У 2021 році ми сподіваємось отримати близько 5 мільярдів гривень. Це бюджет не розвитку, а виживання, але і виживання він теж не забезпечує".

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Нагадаємо: У березні стало відомо, що 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював НАНУ, залишає посаду.

19 серпня Патон помер. Він очолював НАН з 1962 року. Востаннє Бориса Патона обирали президентом НАНУ у 2015 році.